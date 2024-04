Black Shark Werkt Aan Slimme Ring Met Accuduur Van 180 Dagen

Black Shark is een submerk van Xiaomi, die onder andere smartphones op de markt brengt voor gamers. De fabrikant werkt nu echter ook aan een slimme ring, die maar liefst een half jaar zou moeten meegaan op één acculading.

Black Shark heeft laten weten dat de slimme ring de hartslag, het zuurstofgehalte van het bloed en de lichaamstemperatuur van de gebruiker kan meten. De ring is 2,2mm dik, verschijnt op de markt in de kleuren zilverzwart en zwartrood en is uitgerust met ‘Smart Touch’-bediening.

Een adviesprijs en releasedatum heeft Black Shark nog niet gegeven. Ook weten we nog niet of de slimme ring in Europa op de markt zal verschijnen.

Slimme ring is de nieuwste trend

Steeds meer fabrikanten richten zich op het maken van slimme ringen, als alternatief voor de smartwatch of als uitbreiding van de smartwatch. Zo liet Samsung in februari weten dat de Zuid-Koreaanse fabrikant later dit jaar de Galaxy Ring op de markt brengt en ook Amazfit zal later dit jaar een slimme ring uitbrengen onder de naam Helio Ring. De Finse fabrikant Oura heeft al verschillende ringen op de markt gebracht

