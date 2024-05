“Nieuwe Gedetailleerde Afbeeldingen Tonen Sony Xperia 1 VI en Xperia 10 VI”

Sony zal binnenkort twee nieuwe smartphones introduceren. Het gaat om de Xperia 10 VI en de high-end Xperia 1 VI. Beide smartphones zijn nu in verschillende kleuren te zien op duidelijke afbeeldingen.

Naar verwachting zal Sony de zesde generatie van de Xperia 1 en Xperia 10 op 17 mei officieel introduceren. De smartphones zijn de afgelopen maanden echter al verschillende keren voorbij gekomen in het geruchtencircuit. Zo krijgen we nu duidelijke beelden te zien die de smartphones van beide kanten tonen en enkele belangrijke details weggeven.

De beelden van Evan Blass en Arsène Lupin bevestigen dat de Sony Xperia 1 VI en Xperia 10 VI qua uiterlijk veel lijken op hun voorgangers. De Xperia 1 VI heeft een groot scherm met aan de onder- en bovenkant een dunne schermrand. Doordat Sony de selfie-camera in deze schermrand heeft geplaatst heeft het scherm geen uitsparing of notch. Het valt op dat het scherm wat breder is dan die van de Xperia 1 V. Dit komt overeen met eerdere geruchten die beweren dat Sony afstapt van de slanke 21:9 beeldverhouding.

Verder krijgt de Sony Xperia 1 VI opnieuw een driedubbele rear-camera, heeft de smartphone nog steeds een 3.5mm koptelefoonaansluiting en zijn de zijkanten van de behuizing plat. De goedkopere Xperia 10 VI heeft wat dikkere schermranden en opvallend genoeg slechts twee camera’s aan de achterzijde. Waarschijnlijk ontbreekt de zoomlens.

Na de officiële introductie, die vermoedelijk op 17 mei zal plaatsvinden, zetten wij alle details van beide smartphones voor jullie op een rijtje.

via [androidplanet]