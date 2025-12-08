“Samsung Galaxy S26 Krijgt Qi2-ondersteuning”

Samsung brengt begin volgend jaar de Galaxy S26-serie op de markt en geruchten over de nieuwe vlaggenschip-smartphone duiken steeds vaker op. Volgens de laatste berichten krijgt de Galaxy S26 ondersteuning voor Qi2 opladen.

De nieuwe informatie is gedeeld door de doorgaans geïnformeerde bron WinFuture. Samsung zou werken aan een nieuwe magnetische draadloze oplader die laadt op 25 Watt. Deze lader is mogelijk gemaakt voor de Galaxy S26-serie, wat dus zou betekenen dat de nieuwe smartphones Qi2-ondersteuning krijgen.

Qi2 is inmiddels geen nieuwe technologie meer, maar fabrikanten kiezen er zelden voor om Qi2-magneten in te bouwen omdat hiervoor weinig ruimte is in een toestel. Het inbouwen van Qi2-magneten kan dus invloed hebben op de dikte van de smartphone of de batterijgrootte.

De nieuwe Samsung Magnetic Wireless Charger met modelnummer EP-P2900 kan met 25 Watt draadloos laden en heeft ondersteuning voor de Galaxy S-telefoons, Galaxy Z-telefoons en Galaxy Buds. Samsung heeft zelf nog niks bevestigd, dus op dit moment gaat het nog om een gerucht. Toch valt het op dat Samsung de laatste tijd een grote focus lijkt te hebben op magnetisch laden.

via [AW]