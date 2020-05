10 nieuwe mogelijkheden voor jouw Android toestel met Android 10

Wat Android 10 nieuw biedt voor jouw Android telefoon

Het maakt niet uit of je jouw Android toestel gebruikt voor WhatsApp, Tinder, internetten, het spelen van de top roulette spellen voor 2020 of gewoon voor algemeen gebruik – met Android 10 zijn er behoorlijk wat nieuwe mogelijkheden bijgekomen.

Wanneer je je toestel voor het eerst met Android 10 opstart merk je waarschijnlijk niet echt dat er grote veranderingen zijn. En echt, dat is zo bedacht: Het uiterlijk en het gevoel van Android veranderen in deze update namelijk slechts op een paar kleine manieren. En de veranderingen die merkbaar zijn kunnen fabrikanten zelfs maskeren. Wel zijn er een hoop nieuwe functies aanwezig, die hieronder op een rijtje zijn gezet.

Dark mode

Terwijl sommige fabrikanten van apparaten hun eigen dark mode al hebben geïmplementeerd, zoals Samsung, bevat Android 10 een systeembrede dark mode die zowel met systeem- als met derden-applicaties werkt. Het inschakelen van het donkere thema moet ook al jouw apps donker maken – of in ieder geval alle apps die zijn geüpdatet om de instelling te herkennen.

Privacy instellingen

Android 10 heeft een nieuw ‘Privacy’ menu in de Instellingen app. Hoewel de meeste opties hier niet nieuw zijn, worden wel alle privacygerelateerde instellingen op één plek samengevoegd, wat handig is.

Beheer van de meldingen

De meldingen hebben een kleine update gekregen met Android 10. Zo zijn ze nu georganiseerd in twee categorieën: ‘Alerting’ of ‘Silent’. De eerste categorie zal je telefoon laten trillen/ringen en boven in het scherm zullen de notificatie verschijnen. De tweede categorie zal je niet waarschuwen, maar in plaats daarvan zullen alle berichten verschijnen in een ‘Stil’ gedeelte onder in je notificaties. Vrij eenvoudig toch.

Wi-Fi delen met QR-codes

Als je een extreem lang Wi-Fi wachtwoord hebt kun je met Android 10 netwerken delen met behulp van QR-codes. Ga gewoon naar je Wi-Fi-instellingen, selecteer het gewenste netwerk en druk op Delen. Je telefoon geeft je dan een QR-code die iemand anders kan scannen met zijn Camera app. De scanner is ook toegankelijk via de Wi-Fi-instellingen. Natuurlijk moet de andere persoon waarschijnlijk ook Android 10 geïnstalleerd hebben, tenzij de fabrikant van het toestel deze functionaliteit heeft toegevoegd aan eerdere versies van Android.

Verbeterd Informatie Delen

Wist je dat het Delen menu in Android altijd een paar seconden nodig heeft om volledig te laden? Met Android 10 worden alle deel opties geïnitialiseerd voordat je het menu opent, wat betekent dat het veel sneller gaat. In sommige gevallen krijg je ook een preview van wat je precies deelt (een link, foto, etc.) bovenaan het menu.

Achtergrond locatie instellingen wijzigingen

Een van de meest gevraagde veranderingen in Android 10 is de mogelijkheid om applicaties te blokkeren als ze niet actief zijn. Als er bijvoorbeeld een app is die je niet helemaal vertrouwt, maar die je om een of andere reden moet gebruiken (denk bijvoorbeeld aan Facebook), dan kun je voorkomen dat een programma je constant kan volgen. Dit kan worden gedaan vanuit de eerder genoemde Privacy instellingen.

Nieuwe Emojis

De mensen die een iPhone hebben zijn niet de enigen die een nieuwe emoji met OS updates krijgen: Android 10 bevat updates voor bijna 800 iconen. Net als de oude blob-stijl Android emoji zijn de iconen van mensen en gezichten nu standaard geslachtsneutraal en heb je nog steeds de mogelijkheid om een mannelijk of vrouwelijk persoon in verschillende huidtinten te kiezen. Er zijn ook een aantal nieuwe emoji’s die passen bij de Unicode 12-standaard, waaronder iconen voor rolstoelen, uien, wafels, boter, harten, cirkels, vierkanten, diensthonden, en nog veel meer.

Slimme reacties

Een paar apps bevatten al antwoordsuggesties in berichtwaarschuwingen, maar nu voegt Android 10 ze toe aan elke app. De functie maakt gebruik van on-device machine learning om geautomatiseerde antwoorden te genereren, zodat de inhoud van je berichten niet naar een server wordt gestuurd voor verwerking.