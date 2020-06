“OnePlus 8T Krijgt 65 Watt Oplader En Een ‘Ice Blue’ Behuizing”

Tegen het einde van dit jaar zal OnePlus de OnePlus 8T-serie introduceren. De eerste geruchten over de nieuwe vlaggenschip-smartphone zijn nu al opgedoken. De smartphone krijgt waarschijnlijk ondersteuning voor 65 watt snelladen en een andere kleur behuizing.

De website XDA Developers heeft in de broncode van de Engineering Mode app die OnePlus gebruikt voor het testen van hardware, aanwijzingen gevonden waaruit zou blijken dat de OnePlus 8T beschikt over ondersteuning voor “Super Warp Charge”. Je zou de smartphone kunnen opladen met een 65 watt snellader, wat flink meer is dan de 30 watt-ondersteuning van de huidige OnePlus 8.

De ontwikkelaars zijn in de broncode ook de kleur ‘Ice Blue’ tegengekomen. Dit is mogelijk de kleur behuizing van de OnePlus 8T, maar het is ook mogelijk dat OnePlus van plan is om de huidige OnePlus 8 en 8 Pro in een nieuwe kleur op de markt te brengen.

OnePlus zal de OnePlus 8T tegen het einde van dit jaar introduceren, maar een exacte datum hebben we nog niet.

via [androidplanet]