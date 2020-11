Google Werkt Aan Oplossing Voor Verkeerde Batterijpercentage Op Pixel 5

Veel gebruikers van de Google Pixel 5 melden dat hun toestel de verkeerde batterijpercentage toont. Hierdoor lijkt de accu meer energie over te hebben dan daadwerkelijk het geval is. Google heeft laten weten te werken aan een oplossing.

Door een probleem met de batterij-indicator geeft de Pixel 5 vaak aan dat de accu 100% vol is terwijl dit al lang niet meer zo is. Ook op een lager percentage komt het voor dat de batterij-indicator blijft hangen. Het kan heel vervelend zijn wanneer je accu vol lijkt te zijn, terwijl dit niet zo is en je toestel daardoor in eens uitvalt. Het is daarom belangrijk dat Google snel met een oplossing komt.

Google heeft laten weten op de hoogte te zijn en te werken aan een oplossing. De oplossing zal in de volgende update worden verwerkt. Tot die tijd kun je het probleem echter ook oplossen door de Pixel 5 aan de lader te hangen en tijdens het laden de smartphone opnieuw op te starten.

via [androidplanet]