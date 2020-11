WhatsApp Verwerkt 100 Miljard Berichten Per Dag

Zuckerburg, de CEO van Facebook, heeft tijdens een earnings call laten weten dat WhatsApp dagelijks 100 miljard berichten verwerkt. De activiteit van WhatsApp is in zes jaar tijd verdubbeld, want in 2014 verwerkte de chat-dienst nog 50 miljard berichten per dag.

Mark Zuckerburg heeft bekendgemaakt dat WhatsApp in zes jaar tijd met 100 procent is gegroeid wat berichtenaantallen betreft. Momenteel verwerkt de dienst dagelijks ongeveer 100 miljard berichten. WhatsApp wist voorheen alleen zulke hoge cijfers te behalen tijdens het nieuwjaar van 2019 en 2020. De groei is onder andere te danken aan de coronacrisis. Door lockdowns en maatregelen houden mensen meer op afstand contact met elkaar, waardoor er momenteel meer berichten worden verstuurd. Will Cathcart, Head of WhatsApp, zegt daarover het volgende:

Dit jaar hebben we allemaal meer dan ooit vertrouwd op berichtendiensten om onze geliefden te spreken en zaken te doen.

Het aantal gebruikers van WhatsApp is ook flink gestegen, van 500 miljoen in 2014 naar 2 miljard in 2020. Details over het aantal gebruikers per regio heeft Zuckerburg niet gegeven.

