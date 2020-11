Samsung Galaxy A21s Is Populairste Android-smartphone In Q3 2020

Uit cijfers van het onderzoeksbureau Canalys blijkt dat de Samsung Galaxy A21s het afgelopen kwartaal de meest gekochte Android-smartphone was. Vijf van de tien bestverkochte smartphones komen uit de Galaxy A-serie van Samsung.

In het onderstaande overzicht zien we dat de iPhone 11 en iPhone SE in het derde kwartaal van 2020 de bestverkochte smartphones waren. Op de derde plek staat de Samsung Galaxy A21s. In de top tien staan nog vier andere toestellen van Samsung, namelijk de Galaxy A11, Galaxy A51, Galaxy A31 en Galaxy A01 Core.

De overige drie toestellen in de top tien zijn afkomstig van Xiaomi. Op de zesde, zevende en achtste plek vinden we de namelijk Redmi Note 9, de Redmi 9 en de Redmi 9A. Alle bestverkochte smartphones zijn dus afkomstig van slechts drie fabrikanten.

Als we kijken maar het totaal aantal verkochte smartphones zien we dat Samsung ver boven alle andere fabrikanten uitsteekt. De Zuid-Koreaanse fabrikant wist in het derde kwartaal maar liefst 80,2 miljoen smartphones te verkopen. Huawei staat op de tweede plek met een nette 57,1 miljoen toestellen. Xiaomi zag een groei van maar liefst 45 procent en liet met een verkoop van 47,1 miljoen Apple achter zich.

via [androidplanet]