“Samsung Galaxy S22 Ultra Verkoopt Beter Dan Laatste Vier Note-toestellen”

De Samsung Galaxy S22 Ultra, die beschikt over een S Pen en gezien kan worden als de opvolger van de Note-serie, verkoopt goed. Volgens een betrouwbare bron gaat de Galaxy S22 Ultra vaker over de toonbank dan de vier laatste Galaxy Note-smartphones.

De Galaxy S22-serie bestaat uit de reguliere Galaxy S22, de S22+ en de S22 Ultra. Die laatste is de krachtigste in de serie en komt samen met een S Pen. De S Pen is een stylus die Samsung voorheen bij de Galaxy Note-toestellen leverde. Samsung is echter gestopt met deze serie, omdat er te weinig verschil was tussen de Note-serie en de S-serie. Veel mensen maken echter graag gebruik van de S Pen en daarom heeft Samsung deze toegevoegd aan het Ultra-model.

Dit besluit lijkt goed uit te pakken, want volgens een betrouwbare bron ligt Samsung op schema qua verkopen, met 10,9 miljoen eenheden in het eerste jaar van beschikbaarheid. De Galaxy Note 20-serie ging in het eerste jaar 7,5 miljoen keer over de toonbank, van de Note 10-serie verkocht Samsung 9,5 miljoen exemplaren, de Note 9 ging 9,6 miljoen keer over de toonbank en de Note 8 ging 10,3 miljoen over de toonbank. Als de verwachtingen van de Galaxy S22 Ultra uitkomen verkoopt de smartphone dus beter dan zijn vier “voorgangers”.

via [droidapp]