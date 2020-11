Nieuwe Pixel-smartphones Krijgen Niet Meer Gratis Ongelimiteerde Google Foto’s Opslag

Mensen die een Google Pixel-smartphone aanschaffen krijgen momenteel gratis ongelimiteerde opslagruimte bij Google Foto’s. Google heeft echter besloten om deze aanbieding te beëindigen. Bij de huidige Pixel-toestellen ontvangen gebruikers nog gewoon onbeperkte opslagruimte, maar bij de volgende Pixel-smartphones is dit afgelopen.

Bij mensen die al een Pixel-smartphone in hun bezit hebben blijft alles hetzelfde. Toekomstige Google Pixel-smartphones zullen echter genoegen moeten nemen met de gratis 15GB opslagruimte. Het weghalen van de onbeperkte opslagruimte voor Pixel-gebruikers is opmerkelijk, omdat dit juist een extra reden is om een Pixel-smartphone te kiezen in plaats van een smartphone van een ander merk.

Google heeft bevestigd dat de huidige smartphones in de Pixel-serie zowel nu als in de toekomst gratis onbeperkte foto-opslag behouden. Wanneer je nu dus een Pixel 5 koopt kun je nog steeds van de onbeperkte opslagruimte gebruikmaken.

via [androidplanet]