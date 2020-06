Samsung Galaxy A21s Vanaf Deze Week Verkrijgbaar Voor 209 Euro

Samsung zal de Galaxy A21s volgende in Nederland lanceren. De nieuwe budget-smartphone met 6,5-inch scherm en 5000 mAh accu krijgt hier een adviesprijs mee van 209 euro.

De Samsung Galaxy A21s is de nieuwste smartphone in de Galaxy A-serie en beschikt onder andere over een 6,5-inch LCD-scherm met een resolutie van 1600×720 pixels, een octacore-processor (Exynos 850), 3GB of 4GB werkgeheugen, 32GB of 64GB opslagruimte die je kunt uitbreiden met een microSD-kaart, een 5000 mAh accu met ondersteuning voor 15W snelladen en een vierdubbele camera met een 48MP hoofdlens, een groothoeklens, een macrolens en een dieptelens.

De Samsung Galaxy A21s is vanaf 19 juni in Nederland verkrijgbaar voor 209 euro (3GB + 32GB) of 229 euro (4GB + 64GB).

via [tweakers]