Voordelige Budget-smartphone Oppo A15 Geïntroduceerd

Oppo heeft een nieuwe smartphone voor in het budget-segment aangekondigd. De Oppo A15 heeft een 6,52 inch HD+ scherm, een grote accu en een driedubbele camera. De smartphone is per direct in Nederland verkrijgbaar voor een adviesprijs van 149 euro.

De Oppo A15 beschikt over een 6,52-inch scherm met een HD+-resolutie van 1600 bij 720 pixels, een MediaTek Helio P35-processor, 3GB werkgeheugen, 32GB opslagruimte die je kunt uitbreiden met een microSD-kaart, een 4230 mAh accu, een 5MP selfie-camera en een driedubbele rear-camera. De camera aan de achterkant heeft een 13MP hoofdlens, een 2MP macrolens en een 2MP dieptelens.

De Oppo A15 is 7,9mm dun en is verkrijgbaar in de kleuren Dynamic Black en Mystery Blue. Je kunt de smartphone kopen bij MediaMarkt of Belsimpel.