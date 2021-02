LG Velvet Ontvangt Android 11-update

LG is begonnen met de uitrol van de Android 11-update voor de LG Velvet. Het is de eerste smartphone van LG die de Android 11-update ontvangt. Google lanceerde deze versie van Android ongeveer vijf maanden geleden.

Het gaat niet goed met de smartphonetak van LG, maar de fabrikant blijft zijn toestellen wel voorzien van Android-updates. De LG Velvet, een vlaggenschip-smartphone die LG in mei van vorig jaar introduceerde, ontvangt nu een update naar Android 11, zo blijkt uit een bericht van PunikaWeb. De update met versienummer V20c is 2,3GB groot en brengt een hoop verbeteringen en nieuwe functies met zich mee.

De update komt samen met de LG UX 10.0-schil en de beveiligingspatch van januari 2021. Gebruikers krijgen onder andere toegang tot meer privacyfunctionaliteiten, Bubbles-notificaties, een nieuw notificatiepaneel, een uitgebreider LG-toetsenbord, een ingebouwde QR-code in de LG camera-app en nog veel meer. Momenteel rolt de update uit in thuisland Zuid-Korea en we weten nog niet wanneer de update aankomt in Nederland en België. We verwachten dat we nog een aantal dagen tot hooguit een aantal weken moeten wachten totdat de update uitrolt in de Benelux.

via [AW]