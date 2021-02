Introductie Opvouwbare Huawei Mate X2 Op 22 Februari

Huawei zal later deze maand een nieuwe opvouwbare smartphone introduceren. De opvolger van de Huawei Mate Xs krijgt een volledig nieuw design, waardoor het scherm dit keer niet aan de buitenkant zit, maar net zoals bij de Samsung Galaxy Z Fold-serie aan de binnenkant. De introductie van de Huawei Mate X2 zal op 22 februari plaatsvinden.

Huawei heeft via Chinese social media bekendgemaakt dat de fabrikant op 22 fabrikant de Mate X2 gaat onthullen. Uit gelekte informatie van Digital Chat Station blijkt dat de Huawei Mate X2 een heel ander design krijgt dan zijn voorganger. Het scherm zit nu aan de binnenkant van de behuizing, waardoor je de smartphone als een boek moet openklappen om het scherm tevoorschijn te halen. Op deze manier is het scherm een stuk beter beschermd.

Het scherm aan de binnenkant is volgens de geruchten 8,01-inch groot en heeft een resolutie van 2480 x 2200 pixels. Aan de buitenkant zit een tweede scherm die 6,45-inch groot is en een resolutie heeft van 2700 x 1160 pixels. Intern vinden we een Kirin 9000-chipset en een 4400 mAh accu met ondersteuning voor 66W snelladen.

via [AW]