Nieuwe Budget-smartphone Nokia 1.4 Aangekondigd

HMD Global heeft zojuist een nieuwe budget-smartphone aangekondigd. De Nokia 1.4 is een Android Go-toestel met een 6,51-inch scherm en krijgt een adviesprijs mee van 99 euro. De smartphone is vanaf april ook in Nederland verkrijgbaar.

De Nokia 1.4 draait op de Android Go-versie van Android 10. Dit is een aangepaste versie van Android voor smartphones met minder krachtige hardware. De Nokia 1.4 beschikt over een 6,51-inch scherm met een HD+-resolutie, een Snapdragon 215-processor, 1GB, 2GB of 3GB werkgeheugen, 16GB, 32GB of 64GB opslagruimte, een vingerafdrukscanner aan de achterkant, een 5MP selfie-camera, een 8MP + 2MP dual-camera en een 4000 mAh accu die je kunt opladen via een ouderwetse micro-usb-aansluiting. Ook heeft de Nokia 1.4 een fysieke Google Assistent-knop en een 3.5mm koptelefoonaansluiting.

HMD Global heeft laten weten dat de Nokia 1.4 ook naar Nederland komt. Wel moeten we nog wachten tot april 2021. De smartphone komt op de markt in de kleuren zwart, blauw en paars.