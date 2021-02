Samsung Geeft Alle Smartphones Van 2019 En Nieuwer Vier Jaar Lang Updates

Samsung heeft laten weten dat de Zuid-Koreaanse fabrikant alle Galaxy-smartphones die sinds 2019 op de markt verschijnen vier jaar lang van updates zal voorzien. Ook de goedkopere Galaxy A-toestellen kunnen vier jaar lang op beveiligingsupdates rekenen.

Uit een lijst van Samsung blijkt dat alle toestellen uit 2019, 2020 en 2021 minimaal vier jaar lang op updates kunnen rekenen. Voor toestellen uit 2018 blijft het updatebeleid van minimaal drie jaar updates gelden. Dure telefoons ontvingen overigens ook na deze drie jaar nog beveiligingsupdates.

Vlaggenschip-toestellen van Samsung krijgen maandelijks beveiligingsupdates, terwijl de meeste goedkopere telefoons één update per kwartaal ontvangen. Veel fabrikanten van Android-smartphones houden het bij maximaal drie jaar updates. Samsung is dus een van de betere fabrikanten als de uitrol van updates voor jou een belangrijk verkooppunt is.

via [tweakers]