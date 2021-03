Xiaomi Introduceert 29 Maart Opvouwbare Xiaomi Mi Mix-smartphone

Xiaomi heeft bekendgemaakt dat de Mi Mix-serie op 29 maart terug komt. Volgens de geruchten is de nieuwe Mi Mix-smartphone het eerste opvouwbare toestel van de fabrikant. Op dezelfde dag krijgen we ook de Mi 11 Pro en Ultra te zien.

De experimentele Mi Mix-serie bestaat uit krachtige vlaggenschip-smartphones, maar in 2020 bracht Xiaomi in eens geen toestellen meer uit in deze serie. Daar komt dit jaar echter verandering in, want op 29 maart staat een evenement ingepland waar de fabrikant een nieuwe Mi Mix-smartphone zal presenteren.

Xiaomi heeft zelf nog geen details bekendgemaakt, maar onlangs doken wel een aantal foto’s op van Xiaomi’s eerste opvouwbare smartphone. Volgens de geruchten zal deze smartphone in de Mi Mix-serie worden uitgebracht en is dit dus de smartphone die we aanstaande maandag te zien krijgen. Op basis van de foto kunnen we opmaken dat Xiaomi’s opvouwbare smartphone net als de Galaxy Z Fold 2 een groot scherm aan de binnenkant heeft en een klein scherm aan de buitenkant.

Na Samsung, Motorola, Royole en Huawei is Xiaomi de vijfde fabrikant met een opvouwbare smartphone.

via [AW]