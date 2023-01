OnePlus-teaser Toont De OnePlus Pad?

OnePlus heeft op 7 februari een evenement ingepland, waar het bedrijf de OnePlus 11 en de Buds Pro 2 zal presenteren. Op een teaser die de fabrikant heeft gedeeld, lijken deze twee apparaten op een tablet te liggen. Krijgen wij op 7 februari de eerste OnePlus tablet te zien?

Een paar weken geleden dook een gerucht op over de komst van een OnePlus Pad. Mogelijk is de introductie van deze tablet dichterbij dan we in eerste instantie dachten, aangezien de teaser voor de OnePlus 11 en Buds Pro 2 ook een tablet lijkt te tonen. Veel details geeft de teaser niet, maar de tablet lijkt vrij dun, met afgeronde hoeken en een vlakke frame.

Specificaties zijn nog niet uitgelekt, maar vermoedelijk is de OnePlus Pad een budget- of midrange-tablet die veel weg heeft van de OPPO Pad Air. Daarnaast is het ook nog niet helemaal duidelijk of de tablet ook daadwerkelijk “OnePlus Pad” gaat heten. Dit is enkel de naam die rondgaat in het geruchtencircuit en een naam die OnePlus eerder heeft vastgelegd als handelsmerk.

via [AW]