Sony Xperia 1 III, Xperia 5 III En Xperia 10 III Officieel Aangekondigd

Sony heeft zojuist drie nieuwe smartphones aangekondigd. Het gaat om twee high-end toestellen en één mid-range toestel. De Xperia 1 III, Xperia 5 III en de Xperia 10 III zijn ook in Nederland verkrijgbaar. Adviesprijzen heeft de Japanse fabrikant nog niet bekendgemaakt.

Zoals we gewend zijn van Sony heeft de fabrikant veel aandacht besteed aan de camera’s. De Xperia 1 III en de Xperia 5 III zijn de eerste smartphones die zijn uitgerust met een variabele telelens waarbij je de brandpuntafstand kunt aanpassen van 70 millimeter tot 105 millimeter. Ook heeft de camera 60 keer per seconde AF/AE-tracking dankzij de aanwezige geavanceerde autofocus-cameratechnologie. Hierdoor kun je onder andere continue fotoopnames maken met maar liefst 20fps. Daarnaast kan Real-time Tracking objecten zoals huisdieren volgen en hierop gefocust blijven, zelfs als het object tijdelijk uit het zicht raakt. Beide smartphone zijn uitgerust met een 120Hz scherm voor vloeiende beelden tijdens het gamen en scrollen.

De Xperia 1 III is de krachtigste van de drie nieuwe smartphones en beschikt over een 6,5-inch 120Hz 4K OLED-scherm (3840 x 1644 pixels), een Snapdragon 888-processor, 8GB of 12GB werkgeheugen, 256GB opslagruimte, een 4500 mAh accu met ondersteuning voor 30W snelladen, een waterdichte IP65/IP68-behuizing met een glazen achterkant, dual-speakers, een 3.5mm koptelefoonaansluiting, een 8MP selfie-camera en een driedubbele rear-camera met een 12MP hoofdlens, een 12MP ultragroothoeklens en een 12MP telelens.

De Sony Xperia 5 III beschikt over een iets kleiner 6,1-inch 120Hz FHD OLED-scherm, 4GB werkgeheugen en 128GB opslagruimte. De overige specificaties zijn hetzelfde als die van de Xperia 1 III.

De voordeligste van de drie is de Sony Xperia 10 III. Deze smartphone beschikt over een 6,0-inch FHD+ OLED-scherm, een Snapdragon 690 5G-processor, 4GB werkgeheugen, 64GB of 128GB opslagruimte, een 4500 mAh accu, een 8MP selfie-camera en een driedubbele rear-camera met een 12MP hoofdlens, een 8MP ultragroothoeklens en een 8MP telelens. Net als de duurdere toestellen heeft de Xperia 10 III een glazen achterkant, dual-speakers, een 3.5mm koptelefoonaansluiting en een waterdichte behuizing.

Vanaf begin deze zomer zijn de Sony Xperia 1 III en de Xperia 5 III in de Benelux verkrijgbaar voor een nog onbekende adviesprijs. De Xperia 10 III Verschijnt eind juli op de markt.