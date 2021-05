Honor 50-serie Komt Met 100W Snellader

Op het internet is een foto verschenen waarop een 100W oplader te zien is. De oplader zal mogelijk worden meegeleverd met de aankomende Honor 50, Honor 50 Pro en de Honor 50 Pro+.

De onderstaande foto is geplaatst op de Chinese social media website Weibo. De 100W Honor SuperCharge zit volgens de bron in de doos van de Honor 50-serie. De oplader is dus geen losse accessoire. Ook zou dit betekenen dat de nieuwe vlaggenschip-smartphone extreem snel kan opladen.

Volgens de geruchten beschikken de Honor 50 en Honor 50 Pro over een Snapdragon 778-processor, terwijl de Honor 50 Pro+ is uitgerust met een Snapdragon 888-processor. Ook zijn de Google-diensten weer gewoon aanwezig op de smartphones.

via [droidapp]