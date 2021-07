“Honor Magic 3 Krijgt Enorme Hoofdlens En Under-display Camera”

Specificaties en beelden van de Honor Magic 3 zijn uitgelekt. Volgens de geruchten krijgt de smartphone een randloos scherm met gebogen schermranden. Achterop vinden we een opvallend grote hoofdcamera en de selfie-camera zou onder het scherm zijn geplaatst.

Honor werkt sinds kort onafhankelijk van Huawei en is van plan om weer een hoop smartphones op de markt te brengen die gewoon met de Google-diensten worden geleverd. Nadat het merk onlangs de Honor 50-serie presenteerde kunnen we binnenkort ook de premium-smartphone Honor Magic 3 verwachten.

Volgens de berichten beschikt de Honor Magic 3 net als zijn voorganger over een randloos ontwerp. Dit keer zal Honor de smartphone uitrusten met een under-display camera, waardoor een notch of uitsparing in het scherm niet nodig is. Het scherm is aan de zijkanten lichtgebogen. Achterop vinden we een driedubbele camera met één hele grote lens. Details over deze camera ontbreken nog. Honor heeft zelf al bekendgemaakt dat de smartphone beschikt over een Snapdragon 888 Plus-processor van Qualcomm.

De Chinese tipgever Tech Agent heeft de afbeeldingen van de Honor Magic 3 gedeeld op Twitter, maar schrijft erbij dat hij de ze heeft gevonden op de Chinese website Weibo en dat hij niet kan bevestigen of de afbeeldingen echt zijn. Neem de beelden dus met een korrel zout.

via [AW]