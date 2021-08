Samsung Introduceert Nieuwe Processor Voor Wearables

Samsung heeft deze week een nieuwe processer aangekondigd die speciaal is ontwikkeld voor gebruik in wearables. De Exynos W920-chipset is gemaakt op een 5nm-node en is uitgerust met een LTE-modem. De Exynos W920 is onder andere aanwezig in de Galaxy Wach 4.

Samsung laat weten dat de Exynos W920-chipset bestaat uit twee Arm Cortex-A55-cores en een Arm Mali-G68-gpu. Deze combinatie zou een flinke verbetering zijn ten opzichte van de Exynos 9110-chipset. De cpu-performance moet 20 procent beter zijn en de gpu-performance tien keer beter. De processor heeft daarnaast ondersteuning voor 4G LTE-Cat 4 en GNSS.

De Exynos W920 is verder voorzien van een Cortex M55-core voor het aansturen van het always-on-display. Hierdoor hoeft de reguliere cpu niet wakker gemaakt te worden en bespaart de chipset energie. De Galaxy Watch 4 is de eerste smartwatch die gebruikmaakt van de Exynos W920-chipset. Samsung zal de Galaxy Watch 4 morgen officieel introduceren.

via [tweakers]