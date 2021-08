WhatsApp-update Voegt Nieuwe Emoticons Toe

WhatsApp heeft een update uitgerold naar de Android- en iOS-versie van de app. De update voegt een hoop nieuwe emoticons uit Emoji 13.1 toe die je kunt gebruiken in de chats.

Het Emoji assortiment ontvangt eens in de zoveel tijd een update met een aantal emoticons die een nieuwe betekenis hebben of een variant zijn op bestaande emoji. De nieuwe emoji’s worden vervolgens op een later tijdstip via een update toegevoegd aan WhatsApp. In bèta versie 2.2.21.16.10 is Emoji 13.1 toegevoegd.

In Emoji 13.1 zijn het hart met de strik eromheen, een hart dat in brand staat, een smiley in de wolken en een gezicht met ronddraaiende ogen een paar van de nieuwe emoji’s. Ook nieuw is een vrouw met een baard die in verschillende huidskleuren beschikbaar is. De nieuwe emoji’s zijn als eerste beschikbaar in de bèta van WhatsApp. Pas op een later tijdstip is Emoji 13.1 voor iedereen beschikbaar.

via [droidapp]