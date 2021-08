Nubia Komt 6 September Met RedMagic 6S Pro

Nubia, een dochtermerk van ZTE, zal op 6 september een nieuwe gaming-smartphone introduceren. De RedMagic 6S Pro heeft een aantal zeer indrukwekkende features, waaronder een 165Hz scherm en ondersteuning voor 120W snelladen.

Nubia heeft dit jaar al een vlaggenschip-smartphone aangekondigd, maar de fabrikant zit niet stil en komt volgende maand alweer met een krachtpatser. De RedMagic 6S Pro krijgt een Snapdragen 888 Plus-processor, een scherm met een 165W verversingssnelheid en een accu met ondersteuning voor 120W snelladen. Via de onderstaande teaser heeft Nubia deze specificaties bevestigd.

We weten nog niet hoeveel de smartphone kost en wanneer de smartphone op de markt verschijnt. Ook weten we nog niet of de RedMagic 6S Pro in Europa zal worden uitgebracht.

via [hardware.info]