Xiaomi Mi A3 Ontvangt Beveiligingsupdate Juni 2020

Xiaomi heeft een nieuwe update klaarstaan voor de Android One-smartphone Xiaomi Mi A3. De update installeert de beveiligingspatch van juni 2020, die de laatste kwetsbaarheden in het besturingssysteem dicht.

Gebruikers van de Xiaomi Mi A3 kunnen elk moment een nieuwe beveiligingsupdate verwachten. De update is 35,59MB groot en installeert de patch van juni 2020. Deze patch dicht enkele tientallen kwetsbaarheden in Android, waardoor de smartphone weer wat beter beschermd is tegen kwaadwilligen.

Je ontvangt een melding zodra de update voor jouw toestel klaarstaat. Het kan even duren voordat iedereen de update heeft ontvangen, omdat Xiaomi updates in fasen uitrolt.

via [droidapp]