Xiaomi Komt Op 15 September Met Nieuwe Smartphones

De Chinese fabrikant Xiaomi heeft op 15 september een evenement ingepland. We verwachten dat we op deze dag verschillende nieuwe smartphones te zien krijgen, waaronder de Xiaomi Mi 11T-serie.

Xiaomi deelde op Twitter de bovenstaande afbeelding met daarbij de tekst “We promise this will be an exciting moment for all of you!” Verdere details over het evenement en welke nieuwe producten we te zien krijgen laat het bedrijf niet weten. We hebben echter wel een vermoeden.

De kans is groot dat Xiaomi op 15 september de Mi 11T-serie zal presenteren. De Xiaomi Mi 11T is al verschillende keren in het geruchtencircuit opgedoken en beschikt volgens de berichten over een 120Hz AMOLED-scherm, een MediaTek Dimensity 1200-processor, een 64MP hoofdlens, een 8MP groothoeklens en een telelens. Overige details over de Xiaomi Mi 11T hebben we nog niet. Het is onduidelijk of we ook nog andere smartphones te zien krijgen.

Uiteraard zullen wij alle details over de nieuwe producten na de presentatie met jullie delen.

via [androidplanet]