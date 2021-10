Budget-smartphone Xiaomi Redmi 10 Nu In Nederland Te Koop

Xiaomi introduceerde in augustus van dit jaar de Redmi 10, maar we wisten toen nog niet wanneer de budget-smartphone in Nederland op de markt zou verschijnen. We hoeven gelukkig niet meer te wachten, want de Xiaomi Redmi 10 met goede prijs/kwaliteit verhouding is nu in Nederland te koop voor slechts 169 euro.

De Xiaomi Redmi 10 beschikt over een 6,5-inch scherm met een Full HD-resolutie en een 90Hz verversingssnelheid, een MediaTek Helio G88-processor, 4GB of 6GB werkgeheugen, 64GB of 128GB opslagruimte en een 5000 mAh accu met ondersteuning voor 18W snelladen. Achterop beschikt de smartphone over een vierdubbele camera met een 50MP hoofdlens, een 8MP groothoeklens, een 2MP dieptelens en een 2MP macrolens. Selfies maak je met een 8MP selfie-camera.

De Redmi 10 is onder andere verkrijgbaar bij Coolblue voor 169 euro in de kleuren zwart, wit en blauw. Voor de uitvoering met 128GB opslagruimte betaal je een tientje meer. De smartphone is direct leverbaar.

via [androidplanet]