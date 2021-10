“Samsung Galaxy S22 Ultra Krijgt 5000mAh Accu Met 45W-snellader”

We zijn weer wat meer te weten gekomen over de aankomende Galaxy S22 Ultra die Samsung begin volgend jaar zal introduceren. Volgens de laatste geruchten krijgt de vlaggenschip-smartphone onder andere een 5.000 mAh accu met ondersteuning voor 45W snelladen.

De nieuwe informatie over de Samsung Galaxy S22 Ultra is op Twitter gedeeld door de doorgaans goedgeïnformeerde tech-lekker Ice Universe. Volgens de bron is de grote 5.000 mAh accu dankzij de ondersteuning voor 45W snelladen na een uur aan de lader weer voor 70 procent vol. Dit is een stuk sneller dan het huidige 25W snelladen op de Galaxy-smartphones, maar nog lang niet zo snel als de concurrentie.

Zo heeft Xiaomi onlangs bijvoorbeeld de Xiaomi 11T Pro met ondersteuning voor 120W snelladen uitgebracht. Hierdoor is de accu na slechts 10 minuten aan de lader weer voor 72 procent vol. Dit terwijl de Xiaomi 11T Pro honderden euro’s minder duur is dan de Galaxy S22 Ultra straks zal zijn.

Andere specificaties en renders van de Samsung Galaxy S22 Ultra lekten eerder al uit. De lancering van de Galaxy S22-serie zal echter pas volgend jaar plaatsvinden, dus neem de geruchten voorlopig nog met een korrel zout.

via [AW]