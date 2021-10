“Xiaomi 12 Krijgt Drie 50MP-camera’s”

De Chinese fabrikant Xiaomi werkt aan de opvolger van de Xiaomi Mi 11 en de eerste specificaties zijn inmiddels uitgelekt. Volgens de geruchten beschikt de Xiaomi 12 onder andere over drie 50MP camera’s en een Snapdragon 898-processor. Xiaomi heeft zelf nog niks bevestigd.

Als we de berichten mogen geloven is Xiaomi van plan om in december of januari de Xiaomi 12-serie uit te brengen. Xiaomi heeft zelf nog niks bekendgemaakt, maar volgens de geruchten krijgt de Xiaomi 12 een vergelijkbaar design als de Xiaomi Civi. Xiaomi zou de materialen metaal, keramiek en glas gebruiken.

Achterop vinden we drie 50MP lenzen. Het zou gaan om een groothoekcamera, een ultragroothoekcamera en een telephotocamera. De Xiaomi 12 Ultra krijgt een extra duidelijk LTPO-scherm met een 120Hz verversingssnelheid. Intern vinden we de krachtigste chipset, wat tegen die tijd de Snapdragon 898-processor zou kunnen zijn.

Voorlopig gaat het nog om geruchten, dus neem dit bericht nog met een korrel zout. We ziet het er allemaal veelbelovend uit.

