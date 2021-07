“Echte Foto Van Google Pixel 6 Pro Opgedoken”

We moeten nog even wachten op de officiële introductie van de Google Pixel 6 Pro, maar volgens de geruchten zijn nu de eerste echte foto’s van de smartphone opgedoken. Het valt op dat Google voor een heel ander design heeft gekozen als bij zijn voorgangers.

Google zal de Pixel 6-serie waarschijnlijk eind september of begin oktober officieel introduceren, maar volgens de website TechDroider zijn er nu foto’s opgedoken waarop de voorkant en achterkant van de Google Pixel 6 Pro te zien zijn. De Pixel 6 Pro is de krachtigste uitvoering in de Pixel 6-serie.

De foto’s tonen dat het scherm van de Pixel 6 Pro vrijwel de gehele voorkant vult en lichtgebogen schermranden heeft. Bovenin zien we een ronde uitsparing voor de selfie-camera. De achterkant is zeer uniek en bevat meerdere kleuren en componenten. We zien een grote camera-module die we eerder ook al zagen op renders van de Pixel 6. Boven de camera-module is de behuizing licht oranje en onder de camera is de behuizing wit. De camera bestaat uit 50MP, 48MP en 12MP lenzen. Een van deze lenzen is een periscopische lens waarmee je optisch kunt inzoomen. De vingerafdrukscanner lijkt weer achter het scherm te zijn geplaatst.

Onderaan aan de achterkant van de behuizing zien we de opdruk ‘GR1YH’ als modelnummer. Dit modelnummer verscheen eerder ook al in het geruchtencircuit. Verder staat er ‘Made in the US‘, wat opmerkelijk is want dit staat niet op de huidige Pixel-smartphones.

We raden voorlopig aan om de foto’s met een flinke korrel zout te nemen.

via [androidplanet]