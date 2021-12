“Google Werkt Aan Pixel Watch Met Wear OS 3”

Google werkt aan een eigen premium smartwatch die de concurrentie aan moet gaan met onder andere de Apple Watch. De “Pixel Watch” draait op Wear OS 3 en krijgt net als de Apple Watch een hoge adviesprijs met zich mee. De smartwatch verschijnt in 2022 op de markt.

Dit beweren bronnen van Businessinsider. Volgens de site zal Google in 2022 de Pixel Watch introduceren en gaat het om een premium wearable. De smartwatch zal niet door Fitbit worden gemaakt, dat sinds kort in handen is van Google, maar door hetzelfde team dat ook de Pixel-telefoons ontwerpt. De Pixel Watch krijgt ook een hoger prijskaartje mee dan de wearables van Fitbit en moet rechtstreeks concurreren met de Apple Watch. De smartwatch draait op Wear OS 3, het besturingssysteem dat ook op de Samsung Galaxy Watch 4 draait.

Veel meer informatie over de specificaties en het uiterlijk hebben we nog niet. Begin dit jaar doken al wel wat renders op, maar we raden aan om deze met een flinke korrel zout te nemen.

via [AW]