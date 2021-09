“Google Pixel 6 Krijgt Adviesprijs Van 649 Euro”

Google zal de Pixel 6-serie waarschijnlijk op 19 oktober officieel introduceren, maar we weten al steeds meer over de nieuwe vlaggenschip-smartphone. Volgens de laatste geruchten krijgt de reguliere Pixel 6 een adviesprijs mee van 649 euro en de Pixel 6 Pro een adviesprijs van 899 euro.

Specificaties, renders en zelfs hands-on beelden van de Pixel 6-serie zijn de afgelopen maanden al opgedoken en nu krijgen we ook meer te weten over het prijskaartje. Volgens Youtuber Brandon Lee van ‘This is Tech Today‘ kunnen we de Pixel 6 straks in Europa kopen voor 649 euro en de Pixel 6 Pro voor 899 euro. Lee zegt deze prijzen te hebben gekregen van iemand die werkt bij een Europese telecomprovider. De smartphones stonden in een lijst onder de codenaam ‘Oriole’ voor de Pixel 6 en ‘Raven’ voor de Pixel 6 Pro.

Het grote prijsverschil tussen de Pixel 6 en Pixel 6 Pro heeft onder andere te maken met het grotere scherm op de Pixel 6 Pro met een hogere resolutie en een hogere verversingssnelheid. Ook krijgt de Pro-uitvoering ultra-wideband-netwerken ondersteuning en een extra lens voor een groter zoom-bereik.

Volgende maand zal Google de Pixel 6-serie officieel introduceren. Tot die tijd is de bovenstaande informatie nog een gerucht.

via [AW]