Samsung Smart TV’s Krijgen Stadia en GeForce Now

Samsung heeft aangekondigd dat de smart tv’s die de Zuid-Koreaanse fabrikant vanaf 2022 op de markt brengt standaard beschikken over een app voor Google Stadia en NVIDIA GeForce Now. Deze gaming-diensten maken deel uit van Samsung’s Gaming Hub.

Een aantal Samsung smart tv’s die het bedrijf dit jaar zal aankondigen zullen standaard werken met de cloudgamingdiensten Google Stadia en NVIDIA GeForce Now. Dit heeft Samsung bekendgemaakt via een blogpost. Met de cloudgamingdiensten kun je via internet games spelen zonder dat je hiervoor een game console hoeft aan te schaffen. Google Stadia en NVIDIA GeForce Now zijn te vinden in de Gaming Hub. De Gaming Hub heeft ook ondersteuning voor de gameconsoles van Sony en Microsoft. Hierdoor is het goed mogelijk dat de cloudgamingdiensten ondersteuning hebben voor de PlayStation- en Xbox-controllers.

Google Stadia en NVIDIA GeForce Now zijn op steeds meer slimme tv’s te vinden. Zo maakte LG bekend dat de cloudgamingdiensten zullen werken op de recentste televisies met WebOS en is Google Stadia sinds vorig jaar ook al beschikbaar op televisies met Android TV.

via [AW]