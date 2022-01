Onderzoek BSI: Geen Censuurfunctie In Xiaomi Smartphones

Een aantal maanden geleden kwam Litouwen met het nieuws dat Xiaomi zijn smartphones zou hebben uitgerust met een censuurfunctie die termen kan blokkeren waar de Chinese overheid op tegen is. Xiaomi ontkende dit en de Duitse waakhond BSI heeft vervolgens een onafhankelijk onderzoek uitgevoerd.

Het Duits Federale Bureau voor Informatiebeveiliging (BSI) heeft onderzoek gedaan naar de beweringen van Litouwen. Bij het onderzoek, waarbij de focus lag op Duitsland, concludeerde BSI geen onregelmatigheden te hebben gevonden die verder onderzoek of andere maatregelen vereisen. Het BSI kon geen overdracht van filterlijsten ontdekken zoals beschreven in het oorspronkelijke rapport.

De Litouwse nationale cybersecuritycentrum beweerde in september vorig jaar dat Xiaomi onder andere content kan censureren in bepaalde Xiaomi-apps, zoals de Mi Browser. Wanneer gebruikers in de Mi Browser zoektermen gebruiken zoals “bevrijd Tibet” of “lang leve Taiwanese onafhankelijkheid” dan blokkeert het apparaat die content. De Duitse waakhond heeft in Duitsland echter geen aanwijzingen gevonden voor dergelijke filters. Een woordvoerder van Xiaomi heeft de onderstaande statement gegeven na het onderzoek van BSI.

Xiaomi is verheugd dat de gepubliceerde resultaten van het onderzoek van het Duitse federale bureau voor informatiebeveiliging (BSI) onze inzet bevestigen om transparant en verantwoordelijk te werk te gaan, met de privacy en veiligheid van onze klanten als topprioriteit. Het onderzoek heeft aangetoond dat wij ons houden aan alle EU- en nationale wetgeving inzake gegevensbescherming en -beveiliging, en aan alle toepasselijke EU-normen voor apparaten. We zijn blij met de uitwisseling met gebruikers, toezichthouders en andere belanghebbenden zoals de BSI, omdat we ons inzetten voor constante verbetering en innovatie.