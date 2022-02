Google Pixel 6 Verkoopt Beter Dan Eerdere Pixel-smartphones

Volgens Google is de Pixel 6 (Pro) een succes. De nieuwste vlaggenschip-smartphone van de fabrikant zou namelijk beter verkopen dan alle voorgaande Pixel-smartphones. Exacte cijfers heeft Google niet gegeven, maar het bedrijf spreekt wel over een verkooprecord.

Google introduceerde in oktober 2021 de Pixel 6 en Pixel 6 Pro. De smartphones hebben een uniek design, krachtige specificaties en een zeer goeie camera. De lancering verliep echter niet zonder problemen, want al snel doken verschillende vervelende bugs op. Toch is de Pixel 6 (Pro) een succes, aldus Google. Google heeft namelijk een verkooprecord aangekondigd.

In het vierde kwartaal hebben we een nieuw verkooprecord voor de Pixel neergezet. Dit ondanks een extreem uitdagende productie-omgeving. Onze klanten en carrière-partners zijn ongelofelijk positief over de Pixel 6. En kunstmatige intelligentie maakt de Pixel 6 in de toekomst zelfs nóg makkelijker in gebruik dan ‘ie nu al is.

Google schrijft dat klanten erg positief zijn, maar eerder doken toch echt een hoop klachten op van gebruikers die klagen over vervelende problemen. Google heeft in de tussentijd wel een hoop van problemen aangepakt, dus misschien zijn klanten inmiddels positiever geworden. Ook is het onduidelijk of de Pixel 6 (Pro) de best verkochte Pixel-smartphone zal worden, aangezien de smartphone pas sinds oktober verkrijgbaar is en Google geen verkoopcijfers heeft gedeeld. Misschien geeft Google hierover in de toekomst meer informatie.

