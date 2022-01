“Deze Maand Oplossing Voor Google Pixel 6-netwerkprobleem”

Google heeft bekendgemaakt dat het bedrijf in januari een update zal uitrollen die het netwerkprobleem van de Pixel 6 oplost. Gebruikers van de smartphone klagen over netwerkproblemen sinds de beveiligingsupdate van december 2021.

Sinds een aantal weken klagen een aantal Pixel 6-gebruikers over netwerkproblemen, waarbij het signaal spontaan verdwijnt. Hierdoor komen berichtjes en telefoontjes niet altijd aan. Google laat weten te werken aan een oplossing die in een januari-update zal worden uitgerold. Deze januari-update bevat ook de verbetering die oorspronkelijk deel uitmaakten van de december-update. Een exacte releasedatum heeft Google nog niet gegeven, alleen een richtlijn van “later in januari”.

Niet alle Pixel 6-gebruikers hebben last van netwerkproblemen, omdat niet iedereen de beveiligingsupdate van december heeft gedownload. Google staakte de uitrol namelijk nadat het probleem was ontdekt.

via [AW]