Samsung Bevestigt Einde Van Galaxy Note-serie

We wisten het eigenlijk al, maar Samsung heeft bevestigd dat de Galaxy Note-serie is opgeheven. De functies die de Galaxy Note-smatphones zo uniek maakten kunnen we voortaan terugvinden in de Galaxy S Ultra-modellen.

Roh Tae-Moon heeft dit nieuws op het Mobile World Congress bekendgemaakt. De Note-serie zal voortleven in de Ultra-modellen van de Galaxy S-lijn. Geheel verrassend nieuws is het overigens niet, want de Samsung Galaxy Note 20 Ultra heeft al sinds 2020 geen opvolger meer gekregen. Vervolgens lanceerde Samsung onlangs de Galaxy S22 Ultra, het eerste Galaxy S-model met een ingebouwde S Pen. De S Pen was het kenmerk van de Galaxy Note-serie.

De eerste Samsung Galaxy Note verscheen in 2011 op de markt en beschikte over een 5,3-inch scherm. In die tijd was dat een enorm scherm. Sommige mensen vroegen zich af of er wel behoefte was aan zo’n groot scherm en concurrent Apple probeerde de Galaxy Note-serie zelfs belachelijk te maken. Inmiddels weten we echter wel beter en is het duidelijk dat de Galaxy Note de hele smartphone-industrie heeft veranderd. Smartphones met een scherm kleiner dan 6-inch zijn inmiddels zeldzaam.

Dit is echter ook de reden waarom de Galaxy Note-serie inmiddels overbodig is geworden. Het grotere scherm van de Galaxy Note maakte de smartphone uniek, maar nu elke andere fabrikant en smartphone-serie het voorbeeld van de Galaxy Note hebben opgevolgd zijn de verschillen te klein geworden. Door het samenvoegen van de Galaxy Note-serie en de Galaxy S-serie krijg je met de Galaxy S22 Ultra het beste van beide werelden.

via [androidplanet]