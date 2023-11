Renders En Specificaties Van Samsung Galaxy A25 Gelekt

Op het internet zijn nieuwe specificaties en beelden van de Samsung Galaxy A25 opgedoken. De Galaxy A25 is een nieuwe budget-smartphone die ergens begin 2024 op de markt zal verschijnen.

De Galaxy A-serie is erg populair bij mensen die niet de volle prijs willen betalen voor een smartphone. Volgens de geruchten krijgt de Galaxy A25 dit keer maar liefst 4 Android-updates en vijf jaar lang beveiligingsupdates. Dat is erg lang voor een smartphone in deze prijsklasse.

De Samsung Galaxy A25 beschikt waarschijnlijk over een 6,5-inch 120Hz Full-HD+ Super AMOLED-scherm met een druppelnotch voor een 13MP selfie-camera, een 5000 mAh accu met ondersteuning voor 25W snelladen en een driedubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens (OIS), een 8MP groothoeklens en een 2MP macrolens. Een officiële introductiedatum hebben we nog niet en ook is het nog onduidelijk of de Samsung Galaxy A25 in Nederland op de markt zal verschijnen.

