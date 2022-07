Nokia En Zeiss Beëindigen Samenwerking

Jarenlang werkten Nokia en Zeiss samen aan de camera’s voor de Nokia-smartphones. Toekomstige Nokia-smartphones verschijnen echter zonder Zeiss-camera, want de samenwerking tussen de twee bedrijven is beëindigd.

Dit schrijft de website Nokiamob. Volgens de site is de samenwerking met Zeiss in 2021 al beëindigd. Omdat de bedrijven geen officiële aankondiging hebben gedaan weten we niet waarom de samenwerking is stopgezet en of het een besluit was van beide bedrijven. Een van de vele Nokia-smartphones waaraan Zeiss heeft bijgedragen is de Nokia 9 PureView. Deze smartphone kreeg veel aandacht, omdat de smartphone is uitgerust met maar liefst vijf camera’s aan de achterzijde. De Nokia 9 PureView is echter nooit een succes geworden.

Zeiss en Nokia hadden overigens geen exclusieve samenwerking. Zo werkt Zeiss bijvoorbeeld al sinds 2020 samen met Vivo. Vivo is sinds deze maand officieel actief in Nederland. Zo kun je in ons land nu de Vivo X80 kopen die is uitgerust met een Zeiss-camera.

via [droidapp]