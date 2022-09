“Zoveel Kost De Google Pixel Watch”

Google zal naar verwachting dit najaar een aantal nieuwe producten op de markt brengen, waaronder de Google Pixel 7-serie en de Google Pixel Watch. De prijzen van de Pixel Watch zijn nu echter al uitgelekt. Zo kost de smartwatch minimaal 299 euro.

Beelden en specificaties van de eerste Google smartwatch zijn al verschillende keren opgedoken en nu de lancering steeds dichterbij komt krijgen we ook meer te weten over de adviesprijs van de Google Pixel Watch. Volgens bronnen van 9To5Google kost de Pixel Watch minimaal 299 dollar, met de mogelijkheid dat de adviesprijs iets hoger uitvalt met een prijskaartje van 319 dollar. Er komt ook een 4G-model op de markt, die waarschijnlijk 399 dollar gaat kosten. In Europa kunnen we een nog iets hogere prijs verwachten.

De Google Pixel Watch lijkt dus iets duurder te worden dan de Samsung Galaxy Watch 5, die in Europa voor 299 euro verkrijgbaar is. Wel is de smartwatch een stuk voordeliger dan de Apple Watch 7, waarvoor je maarliefst minimaal 429 euro moet betalen.

via [AW]