Poco M3 Pro 5G Officieel Aangekondigd

Poco heeft deze week de M3 Pro 5G aangekondigd. De smartphone krijgt een prijskaartje van slechts 180 euro met zich mee en zoals de naam al doet vermoeden heeft de Poco M3 Pro 5G ondersteuning voor het 5G-netwerk.

De Poco M3 Pro 5G is een uitgebreide budget-smartphone die in een aantal opvallende kleuren op de markt verschijnt. De M3 Pro 5G beschikt over een 6,5-inch OLED-scherm met een 90Hz verversingssnelheid, een MediaTek Dimensity 700-processor, 6GB werkgeheugen, 64GB of 128GB opslagruimte, een 5000 mAh accu met ondersteuning voor 18W snelladen, een 8MP selfie-camera en een driedubbele camera met een 48MP hoofdlens, een 2MP macrolens en een 2MP dieptelens.

De Poco M3 Pro 5G draait uit de doos op Android 11 met de MIUI 12-schil en verschijnt in Europa op de markt voor slechts 180 euro. Het is nog onduidelijk vanaf wanneer de smartphone in Nederland en België verkrijgbaar is.