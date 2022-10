Google Pixel Watch Niet Op Te Laden Met Qi-lader Of Pixel-smartphone

Google heeft onlangs zijn eerste smartwatch uitgebracht onder de naam Pixel Watch. Nu heeft de fabrikant laten weten dat je de Pixel Watch niet kunt opladen met een Pixel-smartphone of willekeurige draadloze Qi-lader. Opladen is alleen mogelijk met de oplader die specifiek voor de Pixel Watch gemaakt is.

Als je de Pixel Watch wil opladen dan moet je de meegeleverde lader gebruiken, zo blijkt uit een mededeling van Google. Veel mensen dachten dat je ook een Qi-lader of een Pixel-smartphone zou kunnen gebruiken om de smartwatch mee op te laden, maar dit blijkt helaas niet het geval.

Het ontbreken van ondersteuning voor Qi-laders is opmerkelijk, want de Pixel Watch maakt net als de smartwatches van merken als Samsung en Apple gebruik van een variant van draadloos opladen. De interne kern van de Pixel Watch zit echter zo in elkaar dat het niet mogelijk is om de smartwatch op een andere manier op te laden dan met de officiële lader. Zo is het zelfs niet mogelijk om te laden met de nieuwe Pixel Stand.

De Google Pixel Watch is niet voor de Nederlandse markt aangekondigd, maar wel voor verschillende andere Europese landen. Zo kun je de smartwatch bijvoorbeeld wel kopen in Duitsland.

via [AW]