Twee Functies Van Google Pixel Watch Werken Niet Meer Na Laatste Update

Google heeft onlangs een nieuwe update uitgerold voor de Pixel Watch, maar deze update brengt meerdere problemen met zich mee. Na de installatie van de update is het namelijk niet meer mogelijk om het bloedzuurstofgehalte en de huidtemperatuur te meten.

De maart-update voor de Pixel Watch brengt verschillende verbeteringen met zich mee. Zo kun je nu bijvoorbeeld makkelijker betalingen doen zonder de Google Wallet te openen, kan de Pixel Watch automatisch vergrendelen zodra de verbinding met de smartphone is verdwenen, kun je profiteren van meer veiligheidsopties en heeft de Pixel Watch 3 handgebaren gekregen.

Helaas is niet alles perfect. Na de maart-update zijn de bloedzuurstofmetingen en huidtemperatuurmetingen namelijk ineens niet meer te vinden in de Fitbit-app. Wat precies de reden is voor het ontbreken van deze functies is onduidelijk, maar gelukkig is er een oplossing. Simpelweg de cache van de Fitbit-app legen lost het probleem op. Ook het volledig resetten van de Pixel Watch werkt, maar dit is een onnodige rigoureuze stap.

via [AW]