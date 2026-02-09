“Samsung Galaxy S26 Beschikt Niet Over Magneten Voor Draadloos Laden”

We hoeven nog maar een aantal weken te wachten op de officiële introductie van de Samsung Galaxy S26-serie, maar nieuwe geruchten over de vlaggenschip-serie duiken nog steeds op. Volgens de laatste berichten beschikken de smartphones niet over magneten voor draadloos opladen.

Lange tijd leek het er op dat de smartphones in de Galaxy S26-serie ondersteuning zouden krijgen voor magnetisch draadloos opladen zonder hoesje. Volgens het laatste gerucht is dit echter niet het geval. De bron GSMArena ontdekte namelijk documenten waarin staat dat de smartphones een ‘Base Power Profile’ hebben en geen ‘Magnetic Power Profile’.

Dit wil zeggen dat de Galaxy S26 niet over ingebouwde magneten beschikt. Als je de smartphone magnetische draadloos wilt opladen moet je dus een speciaal hoesje kopen die wel over de benodigde magneten beschikt om de oplader op de juiste plaats te houden. Het is onduidelijk waarom Samsung heeft besloten om zijn vlaggenschip-smartphones nog steeds niet te voorzien van magneten voor draadloos laden. Mogelijk kiest Samsung hiervoor om de behuizing dunner te maken en de kosten lager te houden.

Het is echter belangrijk om te weten dat het gaat om geruchten. Pas na de officiële introductie kunnen wij bevestigen of de Galaxy S26 wel of niet over magneten beschikt. De officiële introductie zal waarschijnlijk plaatsvinden op 25 februari.

via [androidplanet]