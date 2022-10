Razer Introduceert Android-gamehandheld Razer Edge

Razer heeft een eigen gamehandheld aangekondigd. De Razer Edge draait op Android en gaat de concurrentie aan met andere gamehandhelds zoals de Nintendo Switch en de Valve Steamdeck.

De Razer Edge is een tablet met aan de zijkant controllers. Deze controllers kun je van de Razer Edge loskoppelen, zodat je het apparaat ook als reguliere tablet kunt gebruiken. De Razer Edge draait op Android en is onder andere te gebruiken om mee te cloudgamen, waarbij nieuwe games tegen een vast bedrag per maand direct speelbaar zijn.

Intern vinden we een Snapdragon G3x Gen 1-processor en het scherm is 6,8-inch groot. Het gaat om een AMOLED-paneel met een resolutie van 2400 x 1080 pixels en een 144Hz verversingssnelheid. De accu heeft een capaciteit van 5000mAh en er is 128GB opslagruimte aanwezig. De Razer Edge draait uit de doos op Android 12 en Razer belooft “regelmatig” updates uit te rollen. De zogeheten Kishi V2 Pro controller heeft knoppen die je zelf kunt programmeren.

De Razer Edge krijgt in Amerika een adviesprijs mee van 399 dollar, waar het apparaat vanaf januari 2023 verkrijgbaar is bij Verizon. Het is onduidelijk of Razer van plan is om de Edge op een later tijdstip ook buiten de VS op de markt te brengen.

