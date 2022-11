Google Pixel 7 Pro Onder Handen Genomen In Stresstest

Google heeft de Pixel 7-serie kort geleden officieel uitgebracht en de smartphone is dit keer ook in Nederland verkrijgbaar. Om te kijken hoe stevig de Pixel 7 Pro is heeft YouTuber JerryRigEverything een stresstest uitgevoerd. In de onderstaande video zien we hoe de smartphone reageert op de krastest, vuurtest en buigtest.

Zodra er een nieuwe vlaggenschip-smartphone op de markt verschijnt is het wachten op de stresstest van JerryRigEverything. In deze test kijkt de YouTuber hoe goed de smartphone bestand is tegen krassen op het scherm en behuizing, hitte op het scherm en druk op de behuizing. Dit keer is de Pixel 7 Pro aan de beurt. Hoe de smartphone de test doorstaat zien we in de onderstaande video.

We zien dat het scherm een gemiddelde score krijgt tijdens de krastest. De coating op de behuizing lijkt echter erg gevoelig voor krassen. Het is dus niet verstandig om de Pixel 7 Pro zonder hoesje samen met je sleutels in je broekzak te stoppen. De YouTuber houdt vervolgens 20 seconden lang een vlam tegen het scherm. Na 20 seconden ontstaat er een permanente zwarte vlek. Het touchscreen blijft verder wel functioneren. Als laatste is het tijd voor de buigtest. De smartphone doorstaat deze test, maar buigt wel verder door dan verwacht.