Elon Musk Wil Twitter Overnemen Voor 41 Miljard Dollar

Elon Musk, de topman van Tesla en de rijkste man ter wereld, heeft bekendgemaakt dat hij een overnamebod heeft geplaatst op Twitter. Hij wil de sociale mediadienst voor maar liefst 41 miljard dollar overnemen. Als de deal doorgaat wil hij Twitter hervormen en de dienst van de beurs halen.

Elon Musk kocht kort geleden 9,2 procent van de Twitter-aandelen. Hierdoor schoot de prijs van het aandeel met 38 procent omhoog. De rijkste man ter wereld heeft echter nog grotere plannen. Hij heeft namelijk om bod geplaatst om Twitter over te nemen. Hij zegt dat hij 54,20 dollar per aandeel wil betalen en dat dit zijn hoogste en enige bod is.

Nadat ik mijn investering heb gedaan besefte ik dat het bedrijf in zijn huidige vorm niet succesvol zal zijn en ook zijn sociale doelen niet kan verwezenlijken. Twitter moet als een privébedrijf worden hervormd. Het is mijn beste en laatste bod. Als het niet geaccepteerd wordt dan zou ik mijn positie als aandeelhouder moeten herzien.

