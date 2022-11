Pas Op: Nieuwste Samsung Galaxy Watch 4-update Bevat Ernstige Fout

Halverwege oktober is Samsung begonnen met de uitrol van een nieuwe update voor de Galaxy Watch 4. Deze update is nu stopgezet nadat er een kritieke fout is gevonden die er bij een kleine groep gebruikers voor zorgt dat de smartwatch niet meer wil opstarten.

De update van oktober is een kleine update die de systeemstabiliteit en de betrouwbaarheid bij de producten moest verbeteren. Bij sommige gebruikers gebeurde echter het tegenovergestelde. Daarom heeft Samsung de uitrol van de update nu stopgezet. De reden dat Samsung de uitrol van de update pas nu heeft stopgezet, heeft waarschijnlijk te maken met de zeldzaamheid van de kritieke fout. De meeste Galaxy Watch 4-gebruikers ervaren namelijk geen enkel probleem.

Mocht de update met versienummer XXU1GVI3 alsnog klaarstaan voor jouw Galaxy Watch 4, dan raden wij aan om deze update niet te installeren en te wachten op de volgende update. Ben je een van de zeer kleine groep slachtoffers, dan kun je contact opnemen met Samsung’s supportdienst.

via [AW]