Xiaomi Introduceert Budget-smartphone Redmi 12C Met Micro-USB-poort

Xiaomi heeft weer een nieuwe budget-smartphone aangekondigd. Het valt op dat de smartphone met de naam Redmi 12C nog is uitgerust met een ouderwetse micro-USB-poort. De Xiaomi Redmi 12C kost in China omgerekend zo’n 93 euro.

De Xiaomi Redmi 12C beschikt over een 6,71-inch LCD-scherm met een resolutie van 1650×720 pixels, een MediaTek Helio G85-processor, 4GB of 6GB werkgeheugen, 128GB opslagruimte, een 3.5mm koptelefoonaansluiting en een dubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens. De accu heeft een capaciteit van 5000mAh en heeft ondersteuning voor 10W snelladen via de micro-USB-poort. De vingerafdrukscanner zit aan de achterkant en de selfie-camera zit in een druppelnotch in het scherm.

In China krijgt de Redmi 12C een adviesprijs mee van 699 yuan. Dit is omgerekend zo’n 93 euro. Redmi C-smartphones komen doorgaans op een later tijdstip ook naar Europa, maar hier liggen de adviesprijzen vanwege de belastingen en import kosten wel een stuk hoger.

via [tweakers]