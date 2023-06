Xiaomi 13 Ultra Vanaf 12 Juni Officieel In Nederland Verkrijgbaar

Xiaomi heeft eerder dit jaar de Xiaomi 13 Ultra aangekondigd, maar de nieuwe vlaggenschip-smartphone met krachtige camera was nog niet voor de Nederlandse markt aangekondigd. Via een persbericht heeft het bedrijf nu echter laten weten dat de Xiaomi 13 Ultra vanaf 12 juni in West Europa verkrijgbaar is.

Na groot succes in China staat de Xiaomi 13 Ultra eindelijk op het punt om ook West-Europa te veroveren, aldus een persbericht van de fabrikant. De verkoop van de Xiaomi 13 Ultra start op 12 juni om 10 uur, maar de adviesprijs krijgen we pas bij de lancering te horen. De Xiaomi 13 Ultra is een krachtige high-end smartphone waarbij de focus ligt op de camera.

“Met Xiaomi 13 Ultra wilden we iets heel bijzonders creëren om onze gebruikers opnieuw te verrassen,” zegt Ou Wen, algemeen directeur van Xiaomi West-Europa. “Na voortdurende inspanningen hebben de technici van Xiaomi en Leica met succes de professionele optische mogelijkheden van Leica geïntegreerd in mobiele beeldvorming, waardoor de meest perfecte Leica Summicron-lens is gecreëerd die momenteel beschikbaar is op onze smartphones. Ik kan met zekerheid zeggen dat onze fans en alle fotografieliefhebbers in West-Europa enthousiast zullen zijn om de buitengewone kwaliteit van ons nieuwe premium vlaggenschip zeer binnenkort te ervaren.”

Xiaomi 13 Ultra specificaties

De Xiaomi 13 Ultra beschikt over een 6,73-inch OLED-scherm met een resolutie van 3200 bij 1440 pixels, een 120Hz verversingssnelheid en een piekhelderheid van 2600 nits. Intern vinden we een Snapdragon 8 Gen 2-processor, tot 16GB werkgeheugen, tot 1TB opslagruimte en een 5000 mAh accu met ondersteuning voor 90W bekabeld laden en 50W draadloos laden.

Achterop beschikt de Xiaomi 13 Ultra over een vierdubbele camera met een 50MP 1-inch hoofdlens met optische beeldstabilisatie, een 50MP groothoeklens, een 50MP telelens met 5x optische zoom en een 50MP telelens met 3,2x optische zoom. In de ronde uitsparing in het scherm zit een 32MP selfie-camera. De vingerafdrukscanner zit onder het scherm en de smartphone heeft een IP68-certificering gekregen.